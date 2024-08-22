Rachid Ghezzal’ın yeni adresi şaşırttı

Beşiktaş’ta 3 sezon forma giyen 32 yaşındaki Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcunun transferini Fransız basını duyurdu. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal'ın Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'a gideceği iddia edildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.
Ghezzal'ın kendisine gelecek olan tüm teklifleri görmek için Suudi kulübünden süre istediği ifade edildi.
Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol 33 asistlik performansla oynamıştı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.
Rachid Ghezzal hangi takımlarda oynadı?
Rachid Ghezzal, kariyeri boyunca birçok önemli Avrupa takımında forma giymiştir.
Vaulx-en-Velin: Futbola Fransa'da bulunan bu amatör takımda başlayan Ghezzal, burada ilk futbol adımlarını attı.
Olympique Lyon: Vaulx-en-Velin'den Lyon'un altyapısına geçen Ghezzal, burada profesyonel olarak futbola başladı ve Ligue 1'de forma giymeye hak kazandı.
Monaco: Lyon'dan sonra Monaco'ya transfer olan Ghezzal, burada da başarılı bir dönem geçirdi.
Leicester City: Monaco'dan İngiltere'ye transfer olan Ghezzal, Premier Lig'de Leicester City forması giydi.
Fiorentina: Leicester City'den kiralık olarak İtalya'ya giden Ghezzal, Fiorentina'da bir sezon oynadı.
Beşiktaş: 2020 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Ghezzal, başarılı performansı sayesinde daha sonra kadroya katıldı.