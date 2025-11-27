Rafa Silva'da son dakika gelişmesi! Beşiktaş'ta tüm planlar alt üst oldu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın geleceği hakkında Portekiz basınından bomba etkisi yaratan bir açıklama geldi. Oyuncunun kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık kararından vazgeçtiği yönündeki spekülasyonlar, yıldız isme yakın kaynaklar tarafından kesin bir dille yalanlandı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın geleceği, çelişkili haberlerle adeta bir belirsizlik girdabına dönüştü. Portekiz basınından O Jogo, oyuncunun kulüpten ayrılma niyetinden vazgeçtiği ve siyah-beyazlılarda kalmaya karar verdiği yönündeki spekülasyonları yalanladı.
32 yaşındaki hücumcuya yakın bir kaynak, gazetenin haberinde net bir şekilde "Rafa, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde ayrılık kararından dönmedi. Bu iddialar tamamen asılsız" dedi.
Kaynak, Rafa Silva'nın kulüp içindeki durumuna dair diğer söylentilere de açıklık getirdi: "İdmanlara katılmadığı doğru değil. Portekizli yıldız, Beşiktaş'ta çalışmalarına devam ediyor. Ancak takımın ana grubundan ayrı, fiziksel durumuna özel tasarlanmış bireysel bir programla A takım sahasının yanındaki özel alanda, aynı saatlerde antrenman yapıyor."
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Ancak bel ağrısı şikayetleri ve mental yorgunluk iddiaları (Portekiz'e dönme arzusu dahil) süreci karmaşıklaştırdı. MR tetkiklerinde patolojiye rastlanmamasına rağmen bireysel tedavi programı uygulanan yıldızın, FIFA'ya taşınabilecek hukuki bir krizin eşiğinde olduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda Beşiktaş yönetimi, ocak transfer penceresi öncesi Silva'ya alternatif arayışlarını hızlandırdı.