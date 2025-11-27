Rafa Silva'da son dakika gelişmesi! Beşiktaş'ta tüm planlar alt üst oldu

Kaynak, Rafa Silva'nın kulüp içindeki durumuna dair diğer söylentilere de açıklık getirdi: "İdmanlara katılmadığı doğru değil. Portekizli yıldız, Beşiktaş'ta çalışmalarına devam ediyor. Ancak takımın ana grubundan ayrı, fiziksel durumuna özel tasarlanmış bireysel bir programla A takım sahasının yanındaki özel alanda, aynı saatlerde antrenman yapıyor."







