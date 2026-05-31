Rafael Leao aldığı kararı duyurdu

09:4331/05/2026, Pazar
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao, Milan’daki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi.

Rafael Leao, Milan kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamalarla transfer piyasasını hareketlendirdi.

Son dönemde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak baktığını dile getirdi.

26 yaşındaki futbolcu, Milan forması altında önemli başarılar yaşadığını ancak artık farklı bir deneyim aradığını ifade etti.

Rafael Leao, Portekiz basınına verdiği röportajda Milan’da elinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:




"Milan'a elimden gelen her şeyi verdiğimi düşünüyorum.Adımı kulüp tarihine yazdırabildiğim için mutluyum. Yeni bir ligde yeni bir meydan okuma istiyorum. Ve eğer bu gerçekleşirse, çok mutlu olurum."

Portekizli yıldız, kariyerine hangi ligde devam etmek istediğine yönelik soruya ise "Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde mücadele etmek için seçeneklerimi değerlendireceğim" cevabını verdi.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro olarak gösterilen Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Portekizli oyuncu bu süreçte 10 gol atarken 3 de asist üretti.

#Milan
#Rafael Leao
#Fenerbahçe
#Galatasaray
