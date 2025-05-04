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Arda Güler 1 gol 1 asistle yıldızlaştı: Real Madrid Celta Vigo'yu mağlup etti | ÖZET

Arda Güler 1 gol 1 asistle yıldızlaştı: Real Madrid Celta Vigo'yu mağlup etti | ÖZET

17:084/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga 34. hafta karşılaşmasında Real Madrid konuk ettiği Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, bir gol atıp bir asistlik performans sergiledi. Real Madrid - Celta Vigo maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, LaLiga 34. hafta karşılaşmasında sahasında Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Madrid'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Arda Güler ve 39 ile 48. dakikada Kylian Mbappe (2) attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, bir gol atıp bir asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, 83 dakika sahada kaldı.

Celta Vigo'nun gollerini 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Swedberg attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 75'e yükseltti ve lider Barcelona ile arasındaki farkı 4'e indirdi.

REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Celta Vigo maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

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