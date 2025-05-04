İspanya LaLiga 34. hafta karşılaşmasında Real Madrid konuk ettiği Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, bir gol atıp bir asistlik performans sergiledi. Real Madrid - Celta Vigo maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 Real Madrid, LaLiga 34. hafta karşılaşmasında sahasında Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

2 /6 Madrid'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Arda Güler ve 39 ile 48. dakikada Kylian Mbappe (2) attı.

3 /6 Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, bir gol atıp bir asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, 83 dakika sahada kaldı.

4 /6 Celta Vigo'nun gollerini 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Swedberg attı.

5 /6 Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 75'e yükseltti ve lider Barcelona ile arasındaki farkı 4'e indirdi.