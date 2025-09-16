UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması ilk maçında Real Madrid evinde Marsilya’yı konuk ediyor. 15 kez şampiyon olmuş Los Blancos'un yeni teknik direktör Xabi Alonso ile ilk Avrupa sınavına çıkacak. Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmenin motivasyonuyla sahaya çıkacak. Peki, Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Marsilya canlı izleme linki.
Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk maçında Real Madrid ve Marsilya karşı karşıya gelecek.
Real Madrid, Xabi Alonso'nun liderliğinde La Liga'ya fırtına gibi başladı. 4 maçta 4 galibiyetle 12 puan toplayan ekip, son olarak Real Sociedad'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Savunmada sadece 2 gol yiyen Los Blancos, hücumda Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Jude Bellingham gibi yıldızlarla gol yollarında etkili oluyor.
Geçen sezon lig aşamasında 11. bitiren Real, bu sene 16. şampiyonluk için iddialı. Lig aşamasında Manchester City, Liverpool, Juventus gibi rakiplerle karşılaşacak olan Real Madrid evlerinde puan kaybetmemek için sahaya çıkacak.
Marsilya ise Ligue 1'de karmaşık bir başlangıç yaptı. 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 6 puanla 7. sıradalar. Son maçta Lorient'i 4-0 ezerken hücum güçlerini gösterdiler, ancak savunma zaafları var (4 gol yediler).
Roberto De Zerbi'nin takımı, 2022-23'ten beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde; son olarak 2011-12'de son 16'ya kalmışlardı. Yaz transferlerinde Angel Gomes, Pierre-Emile Hojbjerg ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimleri kadroya katan Marseille, Mason Greenwood ve Amine Gouiri ile sürpriz peşinde.
Tarihsel olarak, iki takım 4 kez karşılaştı: Real Madrid 4 galibiyet aldı, Marsilya hiç kazanamadı (12-4 gol farkı).
REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Real Madrid - Marsilya maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD - MARSİLYA CANLI İZLE
Real Madrid - Marsilya maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.