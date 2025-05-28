Real Madrid’de Arbeloa dönemi: Castilla’nın yeni patronu belli oldu!

Real Madrid’in efsane sağ beki Álvaro Arbeloa, 2025-2026 sezonunda Castilla’nın teknik direktörlüğünü üstlenerek Raúl González’den koltuğu devralmaya hazırlanıyor.
Real Madrid'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, eflatun-beyazlı kulübün rezerv takımı Castilla'nın başına 2025-2026 sezonundan itibaren Alvaro Arbeloa geçecek.
Futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Deportivo formaları da giyen Arbeola, bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki LaLiga şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid'den Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer olmuş, 2017 yazında da futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
Eski sağ bek ayrıca 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonası'nı ve 2010'da FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın da parçası olmuştu.
Real Madrid Castilla'da görevi Raul Gonzalez'den devralan Arbeloa son olarak İspanyol devinin U19 takımını çalıştırmıştı.