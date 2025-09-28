Real Madrid'e kötü haber: Yıldız oyuncu 4 hafta yok

LaLiga 7. haftasında oynanan Atletico Madrid maçında sakatlanan Real Madridli yıldız dört hafta sahalardan uzak kalacak.
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Dani Carvajal sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Carvajal'ın sağ bacağındaki soleus kasından sakatlandığı belirtildi.
İspanya basınına göre 33 yaşındaki sağ bek, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid, önümüzdeki 5 maçta Trent Alexander-Arnold ve Dani Carvajal’dan sakatlık sebebiyle yoksun olacak.