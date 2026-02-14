Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen maç biter bitmez bombayı patlattı: Galatasaraylı yıldız için flaş iddia!

09:2614/02/2026, Cumartesi
Galatasaray’ın Eyüpspor galibiyetini yorumlayan Rıdvan Dilmen, Juventus maçı öncesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Galatasaray’ın Eyüpspor galibiyetini yorumlayan Rıdvan Dilmen, Juventus maçı öncesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 


Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Eyüpspor'u 5-1'le geçtiği maçı Sports Digitale'da yorumladı. Rıdvan Dilmen'in Juventus maçı öncesi Leroy Sane iddiası göze çarptı.


RIDVAN DİLMEN'DEN LEROY SANE İDDİASI

 

Rıdvan Dilmen, Eyüpspor maçının geniş kadrosunda yer almayan Leroy Sane'yle ilgili Juventus maçı iddiası ortaya attı. 


Ünlü yorumcu, Alman yıldızın salı akşamı RAMS Park'ta oynanacak Juventus maçında da yedek soyunacağını öne sürdü.


JUVENTUS MAÇI İLK 11 TAHMİNİ

 

"Bu kadroyla çıkacağına eminim." diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Juventus maçına Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang ve Osimhen ilk 11'iyle çıkacağını söyledi.


Dilmen, "Leroy Sane sağlıklı da olsa hazır olmadığı için oynatmayacağını düşünüyorum. Lang'ı solda, Barış Alper'i sağda oynatır." şeklinde konuştu.


