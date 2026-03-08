Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası Liverpool iddiası: "Bir oyuncu dışında" diyerek açıkladı

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 yendiği derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 11'ine ilişkin bir tahminde bulundu.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı Victor Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Derbiyi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, ilk yarıda sarı-kırmızılıların oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu söyledi.
Dilmen, “Beşiktaş’tan biraz daha ilk yarıda ‘Buradan kolay çıkış yok’ mesajı vermesini bekliyordum. Veremediler. Galatasaray ilk yarıda maçın hakimi, oyunun hakimi. Galatasaray ilk yarıda 3 puanı hak etti” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, oyuncunun devre arasında oyundan alınabileceğini dile getirdi.
Dilmen, “Sane’yi devre arasında çıkartırdım. Asisti kurtardı. Hem oyunu hem de sarı kartından dolayı. Hoca onu görmeye başladı ve muhtemelen devrede konuştu, sen biraz daha devam et çıkaracağım diye” dedi.
Beşiktaş’ın hücum hattındaki eksikliklere de değinen Dilmen, siyah-beyazlıların sakatlığı bulunan El Bilal Toure’yi aradığını söyledi.
Ünlü yorumcu, “Agbadou ve Murillo Beşiktaş’ın oyuncusu. Skriniar ve Sanchez gibi isimleri ararsanız. Beşiktaş bugün kimi aradı? El Bilal Toure. Bugün en çok ihtiyacı olan maçta sakattı” diye konuştu.
Teknik direktör Okan Buruk’un bu maçı oldukça önemsedğini belirten Dilmen, “En kritik maçlarından birini oynadı. Okan Buruk’un kendi adına Fenerbahçe maçına kadar kritik gördüğü maç bu maçtı. Hazırlanışları ve oyuncu değişikliklerinden bunu anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Dilmen, Galatasaray’ın Juventus ile oynadığı zorlu maçlara da değinerek, “Çok sert maçlar oynadılar Juventus’la. Liverpool maçları bekliyor. Liverpool maçı 11’ini bir oyuncu dışında söyleyebilirim. Sacha Boey’in oynayacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.