Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası Liverpool iddiası: "Bir oyuncu dışında" diyerek açıkladı

Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, oyuncunun devre arasında oyundan alınabileceğini dile getirdi.





Dilmen, “Sane’yi devre arasında çıkartırdım. Asisti kurtardı. Hem oyunu hem de sarı kartından dolayı. Hoca onu görmeye başladı ve muhtemelen devrede konuştu, sen biraz daha devam et çıkaracağım diye” dedi.