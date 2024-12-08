Rıdvan Dilmen'den derbinin hakemi Mehmet Türkmen'le ilgili çarpıcı iddia! "Şimdiden söyleyeyim..."

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı HT Spor'da yorumladı.
Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen'e övgüler yağdırdı.
Mehmet Türkmen'in yetenekli bir hakem olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, 32 yaşındaki hakemin TFF ve Türk futbolu için bir nimet olduğunu belirtti.
Dilmen, Mehmet Türkmen'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kartları bedava kullanmadığını dile getirdi.
Ünlü yorumcu, 32 yaşındaki hakemin dünya kupalarına kadar gideceğini öne sürdü.
Öte yandan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de Mehmet Türkmen'in yöneteceğini iddia etti.
Dilmen, "Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçı Mehmet Türkmen'indir şimdiden söyleyeyim" ifadesini kullandı.