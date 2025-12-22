Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Icardi yorumu: Uçağa binmeden menajerine söylemiştir

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların oyun yapısını, ara transfer ihtiyaçlarını ve Mauro Icardi’nin sözleşme sürecini değerlendirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Park’ta ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı 42 puanla lider tamamladı.
Sarı-kırmızılıların galibiyeti sonrası futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında mücadeleyi ve Galatasaray’ın genel tablosunu masaya yatırdı.
Rıdvan Dilmen, maçın en dikkat çeken isminin Lucas Torreira olduğunu belirterek, Uruguaylı orta sahanın takım dengesindeki rolüne işaret etti. Dilmen, Torreira’nın hem top kazanma hem de oyun yönlendirme katkısının Galatasaray’ı rakiplerinden ayıran temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.
Dilmen, "Bence bugün maçın kahramanı Torreira’ydı. Ben zaten Galatasaray’ın son yıllarda yaptığı en önemli transfer olduğunu düşünüyorum. Bütün takımlarla dengeyi bozan oyuncunun, Osimhen kadar Torreira olduğu gerçeğini görelim. Bugün aşağı yukarı 80–90 topla buluştuysa, 1 veya 2 topu kaybetti. Alırsın, verirsin öyle de değil; alıyor, terse dönüyor, bir de topu mücadeleyle kazanıyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın kadro omurgasının güçlü olduğunu vurgulayan Dilmen, buna rağmen ara transfer döneminde bazı takviyelerin şart olduğunu söyledi. Özellikle sol bek ve orta saha hattına dikkat çeken ünlü yorumcu, sezonun ikinci yarısında fiziksel yükün artacağına işaret etti.
Rıdvan Dilmen, "Galatasaray’ın şu anda omurgasına baktığımızda, kalecisinden santrforuna kadar bir problem gözükmüyor. Galatasaray’da sol bek ve iyi bir orta sahaya ihtiyaç olduğunu görüyorum. Çünkü hep fedakârlık yaparak oynayan bir Lemina var. İlkay’ın yaşı var; sert maçlarda çok iyi bir oyuncu, iyi bir karakter ama üst üste kaldıramayacağı aşikâr. O zaman şu var: Bir tane orta saha, bir tane net sol bek. Singo döneceği için belki yerli bir solak stoper" diye konuştu.
Rıdvan Dilmen’in değerlendirmesinde en dikkat çeken başlıklardan biri Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcünün sahadaki rolü ve sözleşme sürecine dair önemli sinyaller verdiğini belirten Dilmen, istatistikler üzerinden çarpıcı bir karşılaştırma yaptı:
"Icardi gibi bir oyuncu sahada bazen olmayabiliyor fakat şu '9–10. golü atayım da sözleşmeyi zorlayayım' düşüncesi olduğunu görüyorum. Süre olarak baktığımızda Onuachu 4 penaltı attı, Shomurodov 1 veya 2 tane penaltı attı, Talisca 3 tane falan penaltı attı. Icardi; 0 penaltı, 9 gol ve bulduğu süre de az. Şimdi ara geldi, Icardi uçağa binmeden menajerine 'Sözleşme görüşmelerine başlayın' diyecektir; geçen hafta bu mesajı verdi."
Dilmen, Galatasaray’ın Icardi ile yeni sözleşme yapmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Osimhen’in gelişi sonrası rol paylaşımına da değinen deneyimli yorumcu, çift santrfor ihtimalini şu sözlerle hatırlattı:
"Bence Galatasaray, Icardi’yle sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Icardi gibi bir oyuncun varken ve bu oyuncunun da 3 yıllık emeğine bakacak olursak, artık bir de Osimhen’in arkasında kalmayı kabullendiğini de görüyoruz. Oynadı, golünü de yaptı; yarın bir gün sıkıştığın zaman çift santrfora da dönersin."