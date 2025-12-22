Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Icardi yorumu: Uçağa binmeden menajerine söylemiştir

Rıdvan Dilmen’in değerlendirmesinde en dikkat çeken başlıklardan biri Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcünün sahadaki rolü ve sözleşme sürecine dair önemli sinyaller verdiğini belirten Dilmen, istatistikler üzerinden çarpıcı bir karşılaştırma yaptı:





"Icardi gibi bir oyuncu sahada bazen olmayabiliyor fakat şu '9–10. golü atayım da sözleşmeyi zorlayayım' düşüncesi olduğunu görüyorum. Süre olarak baktığımızda Onuachu 4 penaltı attı, Shomurodov 1 veya 2 tane penaltı attı, Talisca 3 tane falan penaltı attı. Icardi; 0 penaltı, 9 gol ve bulduğu süre de az. Şimdi ara geldi, Icardi uçağa binmeden menajerine 'Sözleşme görüşmelerine başlayın' diyecektir; geçen hafta bu mesajı verdi."