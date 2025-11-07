Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi! "Yüzde 1 milyon" diyerek açıkladı

16:017/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takıma transfer önerisinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Mücadeleyi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin transfer yapması gereken bölgeleri açıkladı. Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe devre arasında hiç kusura bakmasın başkan, yüzde 1 milyon 100 kağıt hazırlayacaklar. Gelecek senenin de transferini yapacaklar şimdiden. Bu hoca başarılı, adam işini yapıyor. Belli bir sistemi var, oyuncuları tanımaya başladı..."

"Ben Fenerbahçe'nin yüzde 1 milyon 4 tane... Sol bek, bir orta saha, bir sağ kanat -Nene iyi bir yedek olur, geleceğini bilmiyorum.- İyi bir santrfor, ona da Duran karar verecek."

"Fenerbahçe'nin santrfor kararını Tedesco ile Duran karar verecek. Ben sözümün arkasındayım En-Nesyri gol atar. En-Nesyri ile Jardel'i kıyaslayın, biz Icardi-Osimhen arıyoruz..."

#Fenerbahçe
#Rıdvan Dilmen
#Avrupa Ligi
