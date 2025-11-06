Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den olay Galatasaray iddiası! Alması gereken puanı açıkladı

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 3-0 yendi. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın alması gerektiği puanı açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ajax'ı Osimhen'in 3 golüyle geçti ve puanını 9'a yükseltti. İlk 24 için büyük avantaj yakalayan ve ilk 8'i düşlemeye başlayan sarı-kırmızılıları Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Ünlü yorumcu, Sports Digitale YouTube kanalında, Galatasaray'ı ilk 8'e taşıyacak puana dair tahminde bulundu.

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de. Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde fikstürü şöyle:


25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray - 23.00

#Galatasaray
#Rıdvan Dilmen
#Ajax
