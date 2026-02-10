Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken Kante yorumu

Santrfor konusuna da değinen Dilmen, Fenerbahçe’nin “2.5 santrforla” oynadığını ifade ederek Cherif için kararın son kupa maçında verileceğini söyledi. “Genç oyuncu” vurgusunun kendisini şaşırttığını belirten Dilmen, bu yaklaşımın bir yatırım planına dönüşüp dönüşmediğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Buna karşın bardağın dolu tarafına dikkat çeken Dilmen, “Formda olmayan Duran ve En-Nesyri varken bile Talisca, Asensio ve bugün Kerem gibi oyuncular skor katkısı veriyor” ifadelerini kullandı.