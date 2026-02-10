Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken Kante yorumu

Gençlerbirliği karşısında 62 dakika sahada kalan N’Golo Kante’nin performansı sonrası Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin orta saha kurgusu ve santrfor tercihlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Trabzonspor deplasmanı öncesi 'iki 6 numara' ihtimaline özellikle dikkat çekti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Yeni transfer N’Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
34 yaşındaki yıldız futbolcu, mücadelede 62 dakika sahada kaldı ve yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.
Karşılaşmayı YouTube’daki Sports Digitale kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin oyun planına dair önemli tespitler yaptı.
Kerem’in attığı golün psikolojik etkisine vurgu yapan Dilmen, “Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybediyordu, bu gol imdadına yetişti” ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği’nin organize ve sakin bir takım olduğunu belirten Dilmen, maçın ikinci yarısında bu etkinin azaldığını söyledi.
Fenerbahçe'nin orta saha kurgusuna özel parantez açan Rıdvan Dilmen, Kante’nin kariyerine dikkat çekerek, “Kante dünya çapında bir 6 numara ama tek başına oynadığı düzende. İki 6 ile oynadığı bir kariyeri yok. Kante biraz daha 4-3-3’ü zorlayan bir oyuncu” dedi. Trabzonspor deplasmanında topa sahip olma ve rakibi engelleme dengesinin önemli olacağını belirten Dilmen, “Topun kalması için Kante, rakibi engellemek için Edson daha mantıklı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Santrfor konusuna da değinen Dilmen, Fenerbahçe’nin “2.5 santrforla” oynadığını ifade ederek Cherif için kararın son kupa maçında verileceğini söyledi. “Genç oyuncu” vurgusunun kendisini şaşırttığını belirten Dilmen, bu yaklaşımın bir yatırım planına dönüşüp dönüşmediğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Buna karşın bardağın dolu tarafına dikkat çeken Dilmen, “Formda olmayan Duran ve En-Nesyri varken bile Talisca, Asensio ve bugün Kerem gibi oyuncular skor katkısı veriyor” ifadelerini kullandı.