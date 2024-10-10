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Ronaldo alın dedi, Al Nassr harekete geçti: Manchester City’nin beyni Arabistan yolunda

Ronaldo alın dedi, Al Nassr harekete geçti: Manchester City’nin beyni Arabistan yolunda

10:5610/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Manchester City’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu için harekete geçti. Cristiano Ronaldo’nun ısrarla takımda istediği oyuncunun önümüzdeki yaz Manchester City ile sözleşmesi bitecek. Ronaldo kulübüne dünya çapında tanınan bir yıldız için haftada 1 milyon dolarlık teklif yapması için baskı yapıyor. İşte detaylar.

Kariyerini Suudi Pro League ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, kulübüne dünya çapında tanınan bir yıldız için haftada 1 milyon dolarlık teklif yapması için baskı yapıyor.


Kariyerini Suudi Pro League ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, kulübüne dünya çapında tanınan bir yıldız için haftada 1 milyon dolarlık teklif yapması için baskı yapıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo, kulübü Al-Nassr'a, Kevin de Bruyne'e haftada 1 milyon dolarlık bir teklif sunmaya teşvik ediyor.


Bu teklif, Manchester City'nin yıldızının reddetmesinin zor olacağına inanılan bir hamle.

Beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan Portekizli süperstar, Kevin de Bruyne'nin kulübün hedeflerine büyük katkı sağlayacak oyuncu olmasının yanı sıra, Suudi Pro Ligi'nin de kalitesini zirveye taşıyacağına inanıyor. 

33 yaşındaki Belçikalı 10 numara'nın Manchester City ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.


Premier League şampiyonu ile sözleşme yenileme görüşmelerine hazırlanan De Bruyne'nin kulüpte kalması için haftalık 375.000 sterlinlik maaşında önemli bir indirime gitmesi bekleniyor.


Cristiano Ronaldo'nun, Kevin de Bruyne'yi takım arkadaşı olarak görmek istediği için takımına yaptığı bu baskı, Belçikalı yıldızın, City ile yapacağı yeni sözleşme görüşmelerinde elini güçlendirebilir.


Bu sezon Manchester City formasıyla dört maça çıkan Kevin de Bruyne, 1 gol - asistlik performans sergiledi.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Manchester City

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