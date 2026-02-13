Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sadettin Saran bugün açıklayacak: Trabzonspor maçı için yeni karar

Sadettin Saran bugün açıklayacak: Trabzonspor maçı için yeni karar

11:3213/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan kritik Trabzonspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran harekete geçti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. 

Sarı-lacivertliler, 22. hafta mücadelesinde Karadeniz deplasmanında üç puan arayacak. Karşılaşma öncesi motivasyonu artırmaya yönelik önemli bir adım geldi.

Fanatik’in haberine göre Kulüp Başkanı Sadettin Saran, kritik maç öncesindeki son antrenmana katılacak.

Saran, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek takımın moralini yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca başkanın ziyaret kapsamında futbolculara özel bir prim açıklayacağı belirtildi.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İlçe ilçe asil ve yedek isim listesi sorgulama