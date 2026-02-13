Sadettin Saran bugün açıklayacak: Trabzonspor maçı için yeni karar

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan kritik Trabzonspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran harekete geçti.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, 22. hafta mücadelesinde Karadeniz deplasmanında üç puan arayacak. Karşılaşma öncesi motivasyonu artırmaya yönelik önemli bir adım geldi.
Fanatik’in haberine göre Kulüp Başkanı Sadettin Saran, kritik maç öncesindeki son antrenmana katılacak.
Saran, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek takımın moralini yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca başkanın ziyaret kapsamında futbolculara özel bir prim açıklayacağı belirtildi.