Sadettin Saran'dan flaş ayrılık kararı! Apar topar toplantıya çağırdı

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran, kulübe neşter vurmaya devam ediyor. İletişi koordinatörünün ardından futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kalmıştı. Başkan Saran, o ekiple de yollarını ayırmaya karar verdi.
Fenerbahçe'de başlayan operasyon genişliyor. Sadettin Saran ve yönetimi, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırırken, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.
Samandıra'ya neşter vurmaya devam eden Sadettin Saran ve yönetimi, Sabah Gazetesi'ne göre scout ekibiyle toplantı gerçekleştirdi ve bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu istedi.
Yönetim, yapılan incelemelerde Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla gönderilen bazı scoutların kısa bir süre sonra A takımın scout ekibine dahil edildiğini tespit etti.
Sadettin Saran ve yönetimi, yola yeni bir scout ekibiyle devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, futbolcu izleme komitesini tamamen yenileyecek.