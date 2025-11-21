Sakatlık kervanına katıldı: Barış Alper Yılmaz Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen'in sakatlığıyla zor günler geçiren Galatasaray'da, sakatlık kervanına son olarak milli futbolcu Barış Alper Yılmaz eklendi. Çekilen MR sonuçlarına göre, genç oyuncunun sol elinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Peki, Barış Alper Yılmaz Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? İşte detaylar.
Galatasaray'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Sarı-kırmızılılarda kervana eklenen son isim Barış Alper Yılmaz oldu.
Victor Osimhen başta olmak üzere birçok sakatlıkla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Ali Naci Küçük'ün aktardığı habere göre Barış Alper Yılmaz'ın çekilen MR'ı sonucu sol elinde çatlaklar tespit edildi.
Barış Alper Yılmaz'ın ciddi ağrılarının bulunduğu, milli futbolcunun Gençlerbirliği maçında fedakarlık yaparak oynamasının beklendiği aktarıldı.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği müsabaka 22 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.