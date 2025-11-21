Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sakatlık kervanına katıldı: Barış Alper Yılmaz Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

Sakatlık kervanına katıldı: Barış Alper Yılmaz Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

08:4721/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Victor Osimhen'in sakatlığıyla zor günler geçiren Galatasaray'da, sakatlık kervanına son olarak milli futbolcu Barış Alper Yılmaz eklendi. Çekilen MR sonuçlarına göre, genç oyuncunun sol elinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Peki, Barış Alper Yılmaz Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

Galatasaray'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Sarı-kırmızılılarda kervana eklenen son isim Barış Alper Yılmaz oldu.


Victor Osimhen başta olmak üzere birçok sakatlıkla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.


Ali Naci Küçük'ün aktardığı habere göre Barış Alper Yılmaz'ın çekilen MR'ı sonucu sol elinde çatlaklar tespit edildi.


Barış Alper Yılmaz'ın ciddi ağrılarının bulunduğu, milli futbolcunun Gençlerbirliği maçında fedakarlık yaparak oynamasının beklendiği aktarıldı.


GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği müsabaka 22 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.


#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Geliri asgari ücretin altında kalanları rahatlatacak uygulama gündemde: Vatandaşlık maaşı kimlere, ne zaman verilecek? İşte şartları