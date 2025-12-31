Salah’ın tahtına milli yıldızımız geçiyor! Liverpool’un 100 milyon euro'luk planı belli oldu

Yeni Şafak
İngiliz devi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah’ın boşluğunu dolduracak ismi İtalya’da buldu. Liverpool, Juventus’un 10 numarası Kenan Yıldız’ı transfer listesinin en başına yazdı.

Premier League'in kırmızı devi Liverpool, Mohamed Salah'ın olası ayrılığına karşı bombayı patlatmaya hazırlanıyor.


İngiliz basınına göre Liverpool, Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız'ı transfer listesinin zirvesine oturttu ve İtalyan deviyle temaslara başladı.


Tuttosport’ta yer alan haberde Liverpool, 20 yaşındaki Türk milli yıldızı Salah'ın uzun vadeli halefi olarak görüyor. Kenan'ın bu sezonki performansı (13 gol + 8 asist) Arne Slot'un radarına girmiş durumda.



Salah'ın sözleşmesi Nisan'da uzatılmış olsa da Liverpool yönetimi geleceği garanti altına almak istiyor. Kenan Yıldız, hızı, tekniği ve çok yönlülüğüyle "yeni Salah" olarak nitelendiriliyor.


Kenal Yıldız’ın Arsenal ve Chelsea de peşinde ama Reds'in yaptığı telefon görüşmeleriyle öne geçtiği konuşuluyor.


Juventus tarafı ise panikte. Kenan'ın sözleşme uzatma görüşmeleri tıkanınca, Premier League devlerinin baskısı arttı. Juventus milli yıldıza yıllık 6 milyon euro'luk yeni teklif hazırlıyor ama İngiliz kulüplerinin daha fazlasını verebileceği iddia edildi.


