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Şampiyonlar Ligi’nde unutulmayacak gece: Tam 40 gol atıldı! İşte toplu özetler…

Şampiyonlar Ligi’nde unutulmayacak gece: Tam 40 gol atıldı! İşte toplu özetler…

10:4827/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında dün akşam toplam 9 maç oynandı. Oynanan 9 mücadelede tam 40 gol atıldı. İşte bol gollü sona eren gecenin toplu maç özetleri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU MAÇ ÖZETLERİ - 26 KASIM SALI 2024


Bratislava 2-3 Milan maç özeti için TIKLAYIN.


Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid maç özeti için TIKLAYIN.

Bayer Leverkusen 5-0 Salzburg maç özeti için TIKLAYIN.

Barcelona 3-0 Brest maç özeti için TIKLAYIN.

Bayern Münih 1-0 Paris Saint-Germain maç özeti için TIKLAYIN.

Inter 1-0 Leipzig maç özeti için TIKLAYIN.

Manchester City 3-3 Feyenoord maç özeti için TIKLAYIN.


Sporting 1-5 Arsenal maç özeti için TIKLAYIN.

Young Boys 1-6 Atalanta maç özeti için TIKLAYIN.

#Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#Inter
#Milan

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