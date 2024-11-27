Şampiyonlar Ligi’nde unutulmayacak gece: Tam 40 gol atıldı! İşte toplu özetler…

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında dün akşam toplam 9 maç oynandı. Oynanan 9 mücadelede tam 40 gol atıldı. İşte bol gollü sona eren gecenin toplu maç özetleri…
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU MAÇ ÖZETLERİ - 26 KASIM SALI 2024
Bratislava 2-3 Milan maç özeti için TIKLAYIN.
Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid maç özeti için TIKLAYIN.
Bayer Leverkusen 5-0 Salzburg maç özeti için TIKLAYIN.
Barcelona 3-0 Brest maç özeti için TIKLAYIN.
Bayern Münih 1-0 Paris Saint-Germain maç özeti için TIKLAYIN.
Inter 1-0 Leipzig maç özeti için TIKLAYIN.
Manchester City 3-3 Feyenoord maç özeti için TIKLAYIN.
Sporting 1-5 Arsenal maç özeti için TIKLAYIN.
Young Boys 1-6 Atalanta maç özeti için TIKLAYIN.