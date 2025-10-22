Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran pozisyon: Gol ofsayt diye iptal edilip penaltı verildi

10:3222/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
IHA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Olympiakos maçındaki bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Olympiakos'un attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayılıp penaltı verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona, Yunan takımı Olympiakos’u konuk etti.

Barcelona, Fermin Lopez’in hat-trick yaptığı maçta Olympiakos’u 6-1 mağlup etti.

Bir dönem Hatayspor’da oynayan Ayoub El Kaabi, kafayla topu ağlara göndermesi sonrası hakem Urs Schnyder, VAR müdahalesiyle pozisyonu izlemek üzere kenara geldi.

Maçın 50. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, kafa vuruşu öncesi elle oynama kararı nedeniyle penaltı kararı verildi.

Topun başına geçen El Kaabi yeniden fileleri havalandırdı.

