Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı belli oldu: Victor Osimhen'in sırası dikkat çekti

PSG’nin penaltılarla kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından sezonun gol krallığı sıralaması da netleşti. Zirvede Real Madrid’in yıldızı yer alırken, Galatasaraylı Victor Osimhen de Avrupa’nın en golcü isimleri arasına girmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. Macaristan’ın başkenti Budapest’teki Puskas Arena’da oynanan mücadelede normal süre ve uzatmalar 1-1 sona erdi. PSG, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak Avrupa futbolunun en büyük kupasını müzesine götürdü.
Finalin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en golcü oyuncuları da belli oldu. Listenin zirvesinde Kylian Mbappe yer alırken, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de ilk 10’a girmeyi başardı.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı sıralaması...
1- Kylian Mbappe (Real Madrid) 15 gol
2- Harry Kane (Bayern Münih) 14 gol
3- Khvicha Kvaratskhelia (PSG) 10 gol
4- Anthony Gordon (Newcastle United ) 10 gol
5- Julian Alvarez (Atletico Madrid) 10 gol
6- Erling Haaland (Manchester City) 8 gol
7- Ousmane Dembele (PSG) 7 gol
8- Luis Diaz (Bayern Münih) 7 gol
9- Victor Osimhen (Galatasaray) 7 gol
10- Harvey Barnes (Newcastle United) 6 gol