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Şampiyonluk maçında skandal: Kavgayı polis ayırdı!

Şampiyonluk maçında skandal: Kavgayı polis ayırdı!

12:1528/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Burdur 1'inci Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor ile Tefenni Belediyespor, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Tefenni Belediyespor, ilk yarıyı Emin İnce'nin golüyle önde tamamladı. Futbolcular arasında gergin geçen maçta, iki takım oyuncuları arasında sık sık sözlü tartışma ve sert müdahaleler oldu. Futbolcuların tartışmasını polis sahaya girerek ayırdı.

Burdur Birinci Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor'u 2-1 yenen Tefenni Belediyespor şampiyon oldu.

Maç sırasında ve bitiş düdüğü sonrası futbolcular arasında sahada çıkan kavgayı polis ayırdı.

Hakem, maçta ve sonrasındaki olaylar nedeniyle 9 kırmızı, 16 sarı kart gösterdi.



Tefenni Beledeyispor taraftarı ile maçta güvenlik tedbiri alan bazı polisler arasında da gerginlik yaşandı. Polisin tribüne çıkmasıyla arbede meydana geldi. Bu sırada Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz kısa süreli fenalık yaşadı.


MAÇ SONU TEKME YUMRUKLU KAVGA

Karşılaşmada 90+7'nci dakikada Burdurspor Ümit Yetkin ile beraberlik golünü attı. 90 dakikası 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde Tefenni Belediyespor'dan Emin İnce, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti.


Maçın bitiş düdüğüyle futbolcular arasında tartışma yaşandı. Kavga eden, tekme ve yumruk atan futbolcuları, polis ayırdı. Burdurspor futbolcuları soyunma gönderildikten sonra Tefenni Belediyespor futbolcuları taraftarıyla şampiyonluk kutlaması yaptı.

9 KIRMIZI, 16 SARI KART

Gergin geçen maçta hakem Osman Burak Kara, futbolcularla birlikte 1 yönetici olmak üzere toplam 9 kırmızı kart, 16 sarı kart gösterdi.


Maçın oynandığı dakikalarda Tefenni Belediyespor'dan Cengizhan ile Hasan, yedek kulübesindeki futbolculardan Müfit ve Mustafa, yöneticilerden de Ahmet Şener kırmızı karla oyun dışında kaldı.


Maç sonrası çıkan olaylarda ise Burdurspor'dan Ahmet, Alp, Arda, Oğuz kırmızı kart gördü.


#Burdur 1. Amatör
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#Tefenni Belediyespor
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