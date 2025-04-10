Samsunspor - Galatasaray ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’de ilk golünü attığı Mayıs 2014’ten bu yana en fazla frikik golü kaydeden iki Türk oyuncudan biri olan Zeki Yavru (7; Deniz Türüç ile birlikte), son dört golünü rakip filelere bu şekilde gönderdi. Galatasaray’ın Süper Lig’de yediği son frikik golü ise Eylül 2023’te oynadığı Samsunspor karşılaşmasında geldi (Carlo Holse).



