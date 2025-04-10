Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybeden Samsunspor, Avrupa’ya gitme hedefini sürdürmek için mutlak galibiyet peşinde olacak. Galatasaray ise şampiyonluk yarışında yara almamak için 3 puanı hedefleyecek. Peki, Samsunspor - Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak.
Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybeden Samsunspor, bu mağlubiyetlerin tamamında en az ikişer gol yedi (toplam 21).
Samsunspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste dört galibiyet aldığı tek seriyi Ekim 1996-Eylül 1999 arasında Fatih Terim yönetiminde yakaladı.
İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Samsunspor (2B 4M), son beş karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Kırmızı-beyazlıların lig tarihinde İstanbullu rakiplerine karşı üst üste altı karşılaşmayı gol atamadan geçtiği bir süreç yok (hükmen mağlubiyetler hariç).
Süper Lig'deki 28 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle sonlanan Galatasaray, üst üste 2+ karşılaşmadan puansız ayrıldığı son dönemi Ocak 2022'de yaşadı (4M; Domenec Torrent x3 & Fatih Terim).
Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Samsunspor (1G), Thomas Reis yönetiminde daha önce çıktığı toplam 11 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (7G 2B).
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 deplasman maçının sadece üçünde gol yemeyen Galatasaray (%21), Okan Buruk göreve geldiğinden bu yana dış sahada en düşük gole kapama yüzdesinde kaldığı sezonu oynuyor (2023/24; %63 & 2022/23; %61).
Samsunspor bu sezon öne geçtiği 17 Süper Lig maçının 15?inden galibiyetle ayrıldı (1B 1M). Galatasaray ise şu ana kadar skor dezavantajına yakalandığı sekiz karşılaşmadan 15 puan çıkardı (4G 3B 1M).
Süper Lig’de ilk golünü attığı Mayıs 2014’ten bu yana en fazla frikik golü kaydeden iki Türk oyuncudan biri olan Zeki Yavru (7; Deniz Türüç ile birlikte), son dört golünü rakip filelere bu şekilde gönderdi. Galatasaray’ın Süper Lig’de yediği son frikik golü ise Eylül 2023’te oynadığı Samsunspor karşılaşmasında geldi (Carlo Holse).
Bu sezon Süper Lig’de attığı 20 golün altısını kafayla kaydeden Victor Osimhen, kariyerinde rakip fileleri bu şekilde daha fazla gol havalandırdığı sadece iki sezon yaşadı: 7; 2022/23 Serie A & 2021/22 Serie A.
Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Okan Buruk (1B vs Jose Mourinho & 1M vs Ole Gunnar Solskjaer), Galatasaray'ın başına geçtiği 2022/23 sezonundan bu yana üst üste üç yabancı rakibine puan verdiği bir süreç yaşamadı.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.