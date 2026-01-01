Yeni Şafak
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye sürpriz transfer kancası! Başkan ve hoca kararını verdi

15:331/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Karadeniz ekibi Samsunspor, ara transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Thomas Reis’in raporuyla harekete geçen Başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki yeteneği Bartuğ Elmaz için kolları sıvadı.

Samsunspor, orta sahaya genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Samsunspor, bu doğrultuda gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.


Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.


11 GARANTİSİ VERİLECEK


Başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis'in bu transfer için ortak fikirde buluştuğu, genç oyuncunun Samsunspor'a transfer olması durumunda direkt 11 olarak forma giyeceği öğrenildi.


7 MAÇTA FORMA GİYDİ


Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta sahaya çıkan Bartuğ, sadece 183 dakika sahada kalabildi ve gol ya da asist katkısı yapamadı. [Samsun Gazetesi]


#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Bartuğ Elmaz
