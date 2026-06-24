Samsunspor’dan resmi açıklama: Samuel Ballet ve Renato Nhaga transferinde gerçek ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon kadro yapılandırmasını sürdüren Samsunspor'da, son günlerde basında geniş yer bulan transfer iddialarına yönelik birinci ağızdan resmi açıklama geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin Antalyaspor forması giyen Samuel Ballet ve Galatasaray'ın genç yeteneği Renato Nhaga ile flört ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu duyuruldu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor hakkında son günlerde ortaya atılan iki transfer iddiasına kulüpten yanıt geldi. Kırmızı-beyazlıların, Samuel Ballet ve Renato Nhaga ile ilgilendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Son dönemde Antalyaspor forması giyen Samuel Ballet ile Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga'nın Samsunspor'un transfer listesinde yer aldığı öne sürülmüştü. Ancak Karadeniz ekibinden gelen açıklama, söz konusu iddiaları yalanladı.
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, yaptığı değerlendirmede Samuel Ballet ve Renato Nhaga'nın kulübün transfer gündeminde bulunmadığını belirtti.
Kulüp yönetiminin transfer çalışmalarını daha önce belirlenen planlama ve strateji doğrultusunda sürdürdüğü ifade edilirken, kamuoyunda yer alan her transfer iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedefleyen Samsunspor'un, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunacağı isimlerin ise kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.