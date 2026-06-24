Samsunspor’dan resmi açıklama: Samuel Ballet ve Renato Nhaga transferinde gerçek ortaya çıktı

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedefleyen Samsunspor'un, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunacağı isimlerin ise kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.