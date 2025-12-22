Yeni Şafak
Şaşkına çeviren görüntü: Maçı çatıda uzanarak takip etti

Şaşkına çeviren görüntü: Maçı çatıda uzanarak takip etti

13:3522/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Siirt’te 1. Amatör Lig’de oynanan Anadolu Batur Spor-Siirt Can Spor karşılaşmasında sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı. Bir taraftarın maçı, sahanın yanındaki apartmanın çatısına uzanarak takip etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Siirt 1. Amatör Lig’in 4. haftasında Anadolu Batur Spor, dün 14.00’te Siirt 2 Nolu Saha’da Siirt Can Spor ile karşılaştı. 

Maçta bir taraftarın karşılaşmayı apartman çatısından izlemesi, günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Taraftarın maçı çatıda uzanarak takip ettiği görüntü cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İlginç görüntünün damga vurduğu maç ise Siirt Can Spor’un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

