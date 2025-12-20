Yeni Şafak
Savcılık soruşturmasında sıcak gelişme! Hakkında çağrı yapılan Sadettin Saran Türkiye'ye döndü

20/12/2025, Cumartesi
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yurt dışı programını yarıda keserek İstanbul'a döndü. Milano'daki temaslarının ardından hakkında çıkan tebligat üzerine "Hiçbir şeyden çekinmiyorum" açıklaması yapan Saran, bu sabah erken saatlerde adliyeye giderek ifade verecek.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'a geldi.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi için yurt dışında giden ve ifadeye çağırıldıktan sonra "Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" diyerek ilk özel uçakla yola çıkan ve İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve taraftarlar karşıladı.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bu sabah erken saatlerde adliyeye giderek ifade verecek.


"TEŞEKKÜR EDERİM!"



Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.




