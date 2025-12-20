Savcılık soruşturmasında sıcak gelişme! Hakkında çağrı yapılan Sadettin Saran Türkiye’ye döndü

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi için yurt dışında giden ve ifadeye çağırıldıktan sonra "Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" diyerek ilk özel uçakla yola çıkan ve İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve taraftarlar karşıladı.



