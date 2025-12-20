Savcılık soruşturmasında sıcak gelişme! Hakkında çağrı yapılan Sadettin Saran Türkiye’ye döndü

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yurt dışı programını yarıda keserek İstanbul'a döndü. Milano'daki temaslarının ardından hakkında çıkan tebligat üzerine "Hiçbir şeyden çekinmiyorum" açıklaması yapan Saran, bu sabah erken saatlerde adliyeye giderek ifade verecek.
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi için yurt dışında giden ve ifadeye çağırıldıktan sonra "Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" diyerek ilk özel uçakla yola çıkan ve İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve taraftarlar karşıladı.
"TEŞEKKÜR EDERİM!"
Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.
Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.