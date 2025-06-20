FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda Seattle Sounders ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma Atletico Madrid’in 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Barrios Rivas (2) ve Axel Witsel’den geldi. Grupta ilk galibiyetini alan Atletico Madrid son maçta mucize arıcak. Seattle Sounders - Atletico Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda Seattle Sounders ve Atletico Madrid kozlarını paylaştı.
Karşılaşma Atletico Madrid’in 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın golleri dakika 11’ Pablo Barrios Rivas, 47’ Axel Witsel, 50’ Albert Rusnak ve 55’ Pablo Barrios Rivas’dan geldi.
Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 3’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in gruptan çıkma ihtimali oldukça zora girdi.
Son maçta Botafogo ile karşılaşacak olan İspanyol ekibinin, gruptan çıkabilmesi için bu mücadeleyi en az üç farklı skorla kazanması gerekiyor.
Grubun son maçları öncesinde üçlü averaj hesapları devreye girerken, Atletico Madrid'in kaderi hem kendi performansına hem de PSG-Seattle karşılaşmasının sonucuna bağlı olacak.
SEATTLE SOUNDERS - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ
Seattle Sounders - Atletico Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.