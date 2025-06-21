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Selçuk Şahin’den ilk transfer hamlesi: Galatasaray’ın yıldızını istiyor!

Selçuk Şahin’den ilk transfer hamlesi: Galatasaray’ın yıldızını istiyor!

09:0421/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde transfer çalışmalarına hız verdi. Bonservisi Galatasaray’da bulunan 26 yaşındaki yıldız, Şahin’in radarına takıldı. Oyuncunun transferi için görüşmeler başlayacak. İşte detaylar.

Eyüpspor’da yeni teknik direktör Selçuk Şahin önderliğinde transfer çalışmaları hız kazandı. 

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.


İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, Köhn'ü kadrosunda görmek istiyor.


Eyüpspor, Selçuk Şahin'in talebinin ardından Köhn için Galatasaray ile görüşmelere başladı.


Eyüpspor, daha önce de Kerem Demirbay transferi için Galatasaray ve 31 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamıştı.


Galatasaray ile sözleşmesi bir yıl daha devam eden Derrick Köhn, sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi.

Köhn, Werder Bremen'de çıktığı 30 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



#Selçuk Şahin
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