Serdal Adalı herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı: Kaptan neden değişti?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Trendyol Süper Lig'de erteleme maçı için deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakları mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Takımın son dönemdeki performansı ve kaptanlık tartışmalarıyla ilgili konuşan Adalı, siyah-beyazlı camiaya moral aşıladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de erteleme maçı için deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Takımın son dönemdeki performansı ve kaptanlık tartışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Adalı, siyah-beyazlı camiaya moral aşıladı.
Adalı, "Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız," diyerek sabır istedi.
Başkan, çok iyi bir hocaları olduğunu ve gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, "Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur." ifadeleriyle umutlu konuştu.
Gündemde uzun süre yer tutan takım kaptanlığı kararı hakkında da konuşan Serdal Adalı, konunun fazla abartıldığını belirtti.
Adalı, "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı." açıklamasını yaptı. Başkan, Necip Uysal ve Mert Günok'un bu takımın kaptanları ve ağabeyleri olduğunu, pazubentin bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.
Başkan Adalı, kaptanlık bandı tercihinin asıl nedenini ise saha içi iletişim ve hakem diyaloguna bağladı:
"Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması... İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık." diyerek, özellikle hakemlerle daha sakin bir iletişimin önemini vurguladı. Adalı, kararın, takımın hakemle ve rakiple diyaloğunu daha iyi sağlamak dışında başka bir sebebe dayanmadığını yineledi.