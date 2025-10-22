Serdal Adalı herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı: Kaptan neden değişti?

Başkan Adalı, kaptanlık bandı tercihinin asıl nedenini ise saha içi iletişim ve hakem diyaloguna bağladı:













"Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması... İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık." diyerek, özellikle hakemlerle daha sakin bir iletişimin önemini vurguladı. Adalı, kararın, takımın hakemle ve rakiple diyaloğunu daha iyi sağlamak dışında başka bir sebebe dayanmadığını yineledi.