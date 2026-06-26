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Sergen Yalçın şans vermemişti! Beşiktaş'tan Almanya'ya transfer oluyor

Sergen Yalçın şans vermemişti! Beşiktaş'tan Almanya'ya transfer oluyor

16:0526/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezon planlaması sürerken Sergen Yalçın'ın şans vermediği o isim Almanya'ya transfer oluyor.

2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'ın forma şansı tanımadığı oyuncu ayrılığın eşiğinde.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6 milyon euro ödeyip renklerine bağladığı Taylan Bulut, siyah-beyazlılarla bağlarını koparmaya hazırlanıyor.

20 yaşındaki sağ bek, Sabah'a göre Augsburg ile prensip anlaşmasına vardı. Taylan Bulut transferinin resmiyete dökülmesi için Beşiktaş'ın kararının beklendiği kaydedildi.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde toplam 11 maça çıkabilen genç sağ bek, sadece 716 dakika süre alabildi ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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