Sergen Yalçın'dan gündem olan açıklamalar: Ağlayarak "Beni çıkar" diyen Beşiktaşlı oyuncuyu açıkladı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, ayrılık sürecinden transferlere, Ersin Destanoğlu'ndan Rafa Silva eleştirilerine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, bazı eski takım arkadaşlarını hedef alarak "Kalleşler bunlar" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Taraftar isterse giderim dedim, taraftar istedi gittim" diyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'ya da destek çağrısı yaptı.
Sergen Yalçın, görevi kabul ettiği dönemde takımın yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Yalçın, "Beşiktaş'a 'Hayır' deme ihtimalim yoktu. Sürecin en az 2-3 transfer dönemi gerektirdiğini söyledik. Sonuçlar olarak sezon başarısızdı ama yapılanma açısından yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ara transfer döneminde radikal kararlar aldığını belirten deneyimli teknik adam, "Devre arasında yaptığım değişikliği Türkiye'de kimse yapamaz. 9 oyuncu gönderdim. Yerine aldığım oyuncular bugün Dünya Kupası'nda oynuyor" dedi.
Abraham transferinin kulübe büyük katkı sağladığını ifade eden Yalçın, "Sadece Abraham transferinden Beşiktaş'ın kazancı 70 milyon euronun üzerinde" şeklinde konuştu.
Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ile ilgili yaşanan bir anıyı da paylaştı.
Yalçın, "Devre arasında odama geldi. 'Ne olur beni oyundan çıkar hocam' diyerek ağlıyordu. Ben de 'Seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatın biter. Çıkmayacaksın!' dedim. Ersin'in takımda kalması için yönetime rapor verdim" ifadelerini kullandı.
Transfer eleştirilerine de cevap veren Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in iyi başladığını ancak sakatlık yaşadığını söyledi.
Yalçın, "Cengiz gol attığında stat 'Cengiz' diye yıkılıyordu. Sonrasında planlı şekilde sosyal medyada 'Cengiz, Sergen'in adamı' propagandası yapıldı" dedi.
Rafa Silva konusunda da eleştirilere maruz kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, "Rafa Silva konusunda perişan ettiler. Ne oldu sonra? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış da ne yapmış? Ben Rafa Silva'nın geçmişini de çok bilmiyordum" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, bazı eski takım arkadaşlarına da sert sözlerle yüklendi.
Yalçın, "Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyonlara, YouTube kanallarına çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar!" dedi.
Kendisine yönelik tepkilere de değinen Yalçın, tribünden su şişesi atıldığını anlattı.
Sergen Yalçın, "Ben yürürken üzerime su geldi, sonra şişe geldi. Yuh yani artık! Benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı? Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz. Hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber ile günde 8 maç izliyorduk" ifadelerini kullandı.