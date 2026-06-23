Sergen Yalçın'dan gündem olan açıklamalar: Ağlayarak "Beni çıkar" diyen Beşiktaşlı oyuncuyu açıkladı

Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ile ilgili yaşanan bir anıyı da paylaştı.





Yalçın, "Devre arasında odama geldi. 'Ne olur beni oyundan çıkar hocam' diyerek ağlıyordu. Ben de 'Seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatın biter. Çıkmayacaksın!' dedim. Ersin'in takımda kalması için yönetime rapor verdim" ifadelerini kullandı.