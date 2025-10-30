Sergen Yalçın'ı istifa noktasına getirten transfer: İki isim zor ikna etmiş

Beşiktaş'ta hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın transferini istemediği futbolcunun alınmasının ardından istifa aşamasına geldiği fakat Candaş Tolga Işık ve Sinan Engin tarafından ikna edildiği belirtildi.

NeoGündem Youtube programında konuşan Çelikler, yaz transfer döneminde Sergen Yalçın'ın istemediği Jota Silva'nın alınmasının ardından istifa etme noktasına geldiğini fakat yakın dostları Candaş Tolga Işık ve Sinan Engin tarafından ikna edildiğini belirtti.

Serdar Ali Çelikler ayrıca Sergen Yalçın'ın takımın önemli üç ismi Rafa Silva, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'dan memnun olmadığını dile getirdi.