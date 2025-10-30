Yeni Şafak
Sergen Yalçın'ı istifa noktasına getirten transfer: İki isim zor ikna etmiş

11:4930/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın transferini istemediği futbolcunun alınmasının ardından istifa aşamasına geldiği fakat Candaş Tolga Işık ve Sinan Engin tarafından ikna edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde gazeteci Serdar Ali Çelikler tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NeoGündem Youtube programında konuşan Çelikler, yaz transfer döneminde Sergen Yalçın'ın istemediği Jota Silva'nın alınmasının ardından istifa etme noktasına geldiğini fakat yakın dostları Candaş Tolga Işık ve Sinan Engin tarafından ikna edildiğini belirtti.

Serdar Ali Çelikler ayrıca Sergen Yalçın'ın takımın önemli üç ismi Rafa Silva, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham’dan memnun olmadığını dile getirdi.

Serdar Ali Çelikler'in neoGündem programında Sergen Yalçın hakkındaki sözleri şu şekilde;

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Süper Lig
