Sergen Yalçın'ın kırmızı kartında herkesin gözünden kaçan detay

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Orkun Kökçü'nün kırmızı kartının ardından hakemin üzerine yürüyen deneyimli teknik adamın asıl sinirlendiği olayın bambaşka olduğu öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü’nün gördüğü kırmızı kart sonrası sahaya girip su şişesine tekme atmasının ardından kırmızı kart gördü.
Sahaya girip hakem Ali Yılmaz'a tepki gösteren 52 yaşındaki teknik adam, teknik ekibi tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.
Sergen Yalçın'ın sinirlenmesine neden olan asıl olayın ise Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyonun öncesinde Fenerbahçe'nin taç atışını kullandığı yer olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe takımı, Beşiktaş yarı sahasından çıkan topu yaklaşık 10 metre geriden kullandı. Akabinde gelişen atakta Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e sert bir müdahalede bulunarak kırmızı kart gördü.
Orkun'un kırmızı kartının ardından sahaya girip hakeme sert tepki gösteren Sergen Yalçın, oyundan ihraç edilip tribüne gönderildi.