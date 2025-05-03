Ses getirecek iddia! Livakovic ve Kevin De Bruyne aynı takıma transfer oluyor

Fenerbahçe’de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Dominik Livakovic için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Hırvat basının tecrübeli file bekçisinin Kevin De Bruyne ile aynı takıma transfer olabileceğini yazdı. İşte detaylar.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon sık sık kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Hırvat file bekçisi, kalan 5 haftalık süreçte forma şansı bulamaması durumunda sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, sezon genelinde kalede tercihini İrfan Can'dan yana kullanması Livakovic cephesinde hayal kırıklığı yarattı.
HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI
2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın bir numarası olmayı hedefleyen deneyimli kaleci, bu hedefini tehlikeye atmamak için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.
Livakovic'in kararını, sezonun son 5 maçında alacağı süreler ve Mourinho'nun tercihleri belirleyecek. Fenerbahçe cephesinde ise kaleci rotasyonunda yaz aylarında önemli değişiklikler yaşanabilir.
ARABİSTAN İHTİMALİ
Hırvat basınında yer alan haberlere göre Livakovic, Arabistan'a transfer olabilir.
Hırvat file bekçisinin, Manchester City'den ayrılma kararı alan Kevin De Bruyne'le birlikte Suudi ekibi Neom FC'ye transfer olacağı iddia edildi.
LİGE YÜKSELECEKLER
Neom FC, Suudi Arabistan 2.Ligi'nde yer alıyor fakat ligde 72 puanla zirvede yer alıyor.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
30 yaşındaki tecrübeli eldivenin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor.