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Sezonu ikinci bitirip şampiyonluk kutladılar

Sezonu ikinci bitirip şampiyonluk kutladılar

15:0929/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mısır Ligi'nin son haftasında yaşananlar futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Sezonu Al Ahly zirvede tamamlarken ikinci sırada yer alan Pyramids şampiyonluk kutladı. İşte detaylar...

Mısır Ligi'nin son haftasında yaşananlar futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.

Lider Al Ahly, sezonun son haftasında Pharco'yu 6-0 mağlup ederek ligi ilk sırada tamamladı. Al Ahly bu sonuçla Mısır Ligi'nde 45. kez mutlu sona ulaştı.

2. sırada yer alan Pyramids kulübü, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Al Ahly geçtiğimiz haftalarda Zamelek ile oynayacağı derbi maçına yabancı hakem atanmaması nedeniyle çıkmamış ve hükmen yenik sayılmıştı.


Pyramids'in Al Ahly'nin puan silme cezası alması yönünde CAS'a yaptığı başvuru henüz sonuçlanmadı. Maviler buna rağmen şampiyonluk kutladı. Gözler verilecek karara çevrilse de Pyramids Kulübü şampiyonluklarının tescil edileceklerinden emin.

İşte Mısır Ligi'nde oluşan tablo.

Şampiyonluğa ulaşan Al Ahly maç sonunda kupasına kavuştu. Düzenlenen törenle birlikte futbolcular büyük sevinç yaşadı.

#Al Ahly
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