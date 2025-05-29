Sezonu ikinci bitirip şampiyonluk kutladılar

Pyramids'in Al Ahly'nin puan silme cezası alması yönünde CAS'a yaptığı başvuru henüz sonuçlanmadı. Maviler buna rağmen şampiyonluk kutladı. Gözler verilecek karara çevrilse de Pyramids Kulübü şampiyonluklarının tescil edileceklerinden emin.