Shakhtar liderliği kaptırmanın şokunu yaşadı: Arda Turan maç sonu açıkladı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Kolos Kovalivka ile 0-0 berabere kalarak ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve ikili averajla liderliği rakibine devretti. Maç sonrası konuşan Turan, sorumluluğu üstlenirken flaş açıklamada bulundu.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos Kovalivka'ya konuk oldu. Kolos Arena'da oynanan maç 0-0 sona erdi.
Shakhtar ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 32 puana yükseldi. Turuncu siyahlılar, aynı puanlı Cherkasy'ye karşı genel averajda üstün olsa da ikili averajda rakibinin gerisinde olduğu için liderliği kaptırdı.
Shakhtar Donetsk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“BU SOĞUKTA, BU RÜZGARDA BU STADYUMDA OYNAMAK ÇOK ZOR”
"Kazanmak için minimum 4-5 şansımız vardı, rakibimize neredeyse hiç şans vermedik. Oyunun tamamını kontrol etti. Ama açıkçası bu kadar soğukta, bu rüzgarda bu stadyumda oynamak çok zor. Ancak bu seviyedeki oyuncular için bahane sunmuyoruz.
Genel olarak oyundan ve konsantrasyonlarından memnunum. Bence sorun bu haftada değil, sorun geçen hafta kendi sahamızda kaybettiğimiz puanımızdaydı."
“BERABERLİĞİ HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEYECEĞİZ”
"Durumumuzdan ve oyuncuların gelişiminden memnunum ama bu oyun kreatiflik ister, bu oyun bire biri daha iyi oynamak ister. Üretkenlikte daha dikkatli olmalıyız ve birebir üstünlüğü sağlamalıyız.
Ben hangi taktiği anlatırsam anlatayım bu bizim için önemli, onlara bunu öğretiyorum. Sonuç olarak bir kayıp. Hiçbir zaman beraberliği kabul etmeyeceğiz ama gidişattan ve oyunun gelişiminden memnunum."
"SORUMLULUĞU ALIYORUM"
"Önümüzde üç maçımız daha kaldı. Bunları en iyi şekilde geçirip dinlenmeye geçeceğiz. Önce Konferans'ta sonra ligde istediğimiz yerlerde bitirmeyi hedefliyoruz, çok yakınız buna. Bizim için mutlu bir 6 ay geçiyor. Kolay değil, 20 Haziran'da başladık. Yollar, mücadeleler... Çocuklarla gurur duyuyorum. Devam edeceğiz, kafamızı kaldıracağız. Sorumluluğu da alıyorum ama futbol anlamında disiplinde memnunum."
"RIZNYK VE PEDRINHO İLE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ"
Turan, sakatlıktan dönen Riznyk ve Pedrinho'nun performanslarıyla ilgili bir soru üzerine "Riznyk ve Pedrinho bugün kadroya geri döndüler; takımımız için çok önemli oyuncular. Umarım bundan sonra sakatlanmazlar. Riznyk milli takımın ilk 11 kalecisi, Pedrinho ise bizim on numaramız. Onlarla çok daha güçlü ve farklıyız tabi. Yerlerine oynayanlar da iyi performanslar sergilediler" yanıtını verdi.
"PSİKOLOJİK OLARAK YORGUNUZ"
Arda Turan "Sezonun ilk yarısının sonunda Shakhtar, ikisi Konferans Ligi'nde, biri de Ukrayna Premier Ligi'nde olmak üzere üç maç daha oynayacak. Takımın fiziksel durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz ve önümüzdeki maçlardan nasıl sonuçlar bekliyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Elbette psikolojik olarak biraz yorgunuz ama tabii ki hiçbir bahaneyi kabul etmiyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte maç maç ilerleyeceğiz. İlk olarak Malta'ya gideceğiz, orada bizi çok önemli bir maç bekliyor. Kazanırsak ilk sekize girmek için büyük bir avantaja sahip olacağız. Ardından ligde Epitsentr ile evimizde oynayacağız. Hedefimiz zirvede kalmak.
Dediğim gibi, son altı ay bizim için çok başarılı, mutlu ve verimli geçti. Her birimiz daha iyi hale geldik, teknik direktör olarak ben de öyle. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok memnunuz ve geleceğe dair umutluyuz. Evet, biraz yorgunuz ama her iki turnuvada da avantajlı bir konumdayız ve bu dönemde de işimize sadık kalmalı ve elimizden gelenin en iyisini göstermeliyiz."