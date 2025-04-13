Sivasspor-Fenerbahçe maçında sosyal medyayı sallayan futbolcu

Sivasspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta sarı lacivertliler Anderson Talisca'nın attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Brezilyalı yıldızın attığı golde Sivassporlu kaleci Ali Şaşal'ın durduğu yer ise sosyal medyada rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.
Süper Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Sivasspor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta kırmızı beyazlıların kalecisi Ali Şaşal tartışma çıkarttı.
Anderson Talisca'nın attığı golle Fenerbahçe, devreye 1-0 önde girdi. Brezilyalı yıldızın attığı frikik golünde Ali Şaşal'ın durduğu yer ve kurdurttuğu baraj eleştirildi.
Ali Şaşal'ın Anderson Talisca'nın attığı golde durduğu yer, sosyal medyada özellikle rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.
Talisca'nın attığı frikik golünde barajın görüntüsü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Sarı Lacivertliler maçı kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirecek. Fenerbahçe bir sonraki haftada evinde Kayserispor ile karşılaşacak.