Sivasspor-Fenerbahçe maçında sosyal medyayı sallayan futbolcu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Sarı Lacivertliler maçı kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirecek. Fenerbahçe bir sonraki haftada evinde Kayserispor ile karşılaşacak.