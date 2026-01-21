Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Robert Lewandowski, turnuvada rakip olduğu 48 takımın 38'inin ağlarını havalandırdı ve Lionel Messi'nin (40) ardından en fazla takıma gol atan iki isimden biri konumunda (Cristiano Ronaldo ile birlikte).



