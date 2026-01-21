UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Slavia Prag evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Slavia Prag - Barcelona canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Slavia Prag - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında deplasmanda Slavia Prag’a konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Slavia Prag ile Avrupa kupalarında bugüne kadar iki kez karşılaşan Barcelona, bu maçlarda mağlubiyet yaşamadı (1G 1B).
İspanya takımlarına rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanan Slavia Prag (7B 6M), tek galibiyetini 2018/19 Avrupa Ligi'nde 4-3'lük skorla aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 maçı kazanamayan Slavia Prag (7B 10M), KRC Genk'ten (2002-2009) bu yana üst üste 18 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan ilk takım olabilir.
Oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Barcelona (toplam 21 gol), Kupa 1 tarihinde üst üste 10 karşılaşma kalesini gole kapatamadığı bir dönem yaşamadı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçında gol atamayan Slavia Prag, turnuva tarihinde üst üste altı karşılaşma gol sevinci yaşayamayan dördüncü takım olabilir: Deportivo (2004/05), Maccabi Haifa (2009/10) & Dinamo Zagreb (2016/17).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım olan Slavia Prag (2), aynı zamanda maçları en az gole sahne olan ekip konumunda (13; Rakipler 11 gol).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topun rakipte kaldığı sürenin en küçük bölümünü kendi savunma bölgesinde geçiren takım Barcelona (%2).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az oyuncusu gol atan takım Slavia Prag (Youssoupha Mbodji; 2 gol).
Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Robert Lewandowski, turnuvada rakip olduğu 48 takımın 38'inin ağlarını havalandırdı ve Lionel Messi'nin (40) ardından en fazla takıma gol atan iki isimden biri konumunda (Cristiano Ronaldo ile birlikte).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dokuz maçta sekiz gole katkıda bulunan Marcus Rashford (4 gol & 4 asist), bu sezon altı golde pay sahibiydi (4 gol & 2 asist) ve bir sezondaki en yüksek sayısını eşitledi (2020/21).
SLAVİA PRAG - BARCELONA CANLI İZLE
