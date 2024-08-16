Sol bek yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray Tottenham’ın yıldızı için karşı karşıya

Ferdi Kadıoğlu’nu Brighton’a satmaya hazırlanan Fenerbahçe sol bek arayışına başladı. Sarı-lacivertliler kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester United ve Tottenham gibi birçok dev kulüpte forma giymiş yıldız futbolcuyu radarına aldı. Derrick Köhn’den beklediğini alamayan Galatasaray ise bu bölgeye bir yıldız takviyesi yapacak. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibinin de talip olduğu oyuncu için transfer çalışmalarına başladı. Detaylar haberimizde.

1 / 11 İngiltere Premier League takımlarından Tottenham Hotspur forması giyen 27 yaşındaki sol bek Sergio Reguilón’un hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın radarında olduğu iddia edildi.

2 / 11 İspanyol basınından AS’ta yer alan haberde, Real Madrid altyapısından yetişen Sergio Reguilón’un, Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtildi.



3 / 11 Haberde, Reguilón’un forma şansı bulamadığından dolayı Tottenham'dan ayrılmak istediği ifade edildi.



4 / 11 Barcelona’nın yanı sıra Türk kulüplerinin de oyuncunun geleceğini yakından takip ettiği vurgulandı.



5 / 11 José Mourinho’nun, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gitmesi durumunda Reguilón’un transfer edilmesini istediği ve Brighton’ın milli oyuncu için 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.



6 / 11 Haberin devamında ise Reguilón’u izleyen tek Türk kulübünün Fenerbahçe olmadığı, Galatasaray’ın da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

7 / 11 Galatasaray’ın, Derrick Köhn'e rağmen sol bek arayışında olduğu ve Köhn'ün defanstaki hataları nedeniyle tam anlamıyla güven verememesi sebebiyle sarı-kırmızılıların tecrübeli bir sol bek arayışına yöneldiği bildirildi.



8 / 11 Reguilón’un, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi rekabet edebilmesi için savunmasını güçlendirebilecek bir isim olabileceği ve bu olası transferin gerçekleşmesi için Galatasaray’ın iki yabancı oyuncuyu satması gerektiği vurgulandı.

9 / 11 Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Reguilón, Sevilla'da kiralık olarak oynadıktan sonra başarılı performansıyla 30 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer oldu.

10 / 11 Reguilón'un piyasa değeri 12 milyon euro.