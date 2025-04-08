Solskajer’in takımda özellikle istediği yıldız belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Solskjaer gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasını yapıyor. Norveçli teknik adam 10 numara pozisyonu için takımda mutlaka görmek istediği yıldızı yönetime bildirdi. Siyah-beyazlılar oyuncunun transfer için harekete geçti. İşte detaylar.
Beşiktaş'ın transfer için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen özellikle savunma ve defansif orta saha hattına takviye yapmayı planlayan Siyah- Beyazlılar'ın Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Patrick Berg için harekete geçtiği iddia edildi.
SOLSKJAER'İN ÖZEL İSTEĞİ!
27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok istediği gelen bilgiler arasında.
Norveçli hocanın bu futbolcuyu yönetime tavsiye ettiği ortaya çıkarken bu oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı belirlendi. Bu konuda kısa sürede yeni gelişmelerin olacağı öne sürüldü.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 30 maça çıkan Norveçli orta saha, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
PATRİCK BERG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Patrick Berg, 24 Kasım 1997’de Norveç’in Bodø şehrinde doğdu. 8 Nisan 2025 itibarıyla 27 yaşında olan Berg, futbolcu bir aileden geliyor. Babası Ørjan Berg ve dedesi Harald Berg de Norveç futbolunda tanınmış isimler.
Bodø/Glimt altyapısında futbola başlayan Patrick, yeteneği ve liderlik vasıflarıyla genç yaşta dikkat çekti.
1.80 metre boyunda olan Berg, sağ ayağını kullanıyor ve oyun görüşü, pas yeteneği ve çalışkanlığıyla biliniyor.
Lens’ten döndükten sonra Bodø/Glimt’te yeniden yükselişe geçti. 2024-25 sezonunda da takımın vazgeçilmezlerinden biri olarak performansını sürdürüyor. Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.