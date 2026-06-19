Son 20 dakikada 5 gol: Manzambi sahneye çıktı, İsviçre ilk galibiyetini aldı 4-1 (ÖZET)

İsviçre Bosna Hersek maç özeti, golleri ve karşılaşmanın öne çıkan anları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda Bosna Hersek’i 4-1 mağlup eden İsviçre, Manzambi’nin iki golü ile Vargas ve Xhaka’nın katkısıyla ilk galibiyetini alarak puanını 4’e yükseltti; Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı.

1 /6 İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda Bosna Hersek’i 4-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. İsviçre Bosna Hersek maç özetine, son bölümde gelen beş gol ve Bosna Hersek’in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

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İsviçre Bosna Hersek maç özeti

İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda Los Angeles’ta karşılaştığı Bosna Hersek’i 4-1 yendi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada İsviçre’nin golleri Manzambi, Vargas ve Xhaka’dan geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan İsviçre, Bosna Hersek savunmasını aşmakta zorlandı. Eleme turları açısından önem taşıyan mücadelede gol perdesi 74. dakikada açıldı.

İSVİÇRE BOSNA HERSEK MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



3 /6 Manzambi İsviçre’yi öne geçirdi

İsviçre, aradığı golü 74. dakikada buldu. Vargas’ın sol taraftan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Memic’in kafa vuruşu kısa kaldı.

Penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Manzambi’nin sert şutunda kaleci Nikola Vasilj’in müdahalesi yeterli olmadı ve İsviçre 1-0 öne geçti.

Bosna Hersek’te Tarik Muharemovic, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

4 /6 Vargas farkı ikiye çıkardı

İsviçre, 84. dakikada Breel Embolo’nun pasıyla farkı ikiye yükseltti. Ceza alanında hareketlenen Ruben Vargas, bekletmeden yaptığı vuruşla skoru 2-0’a getirdi.

Manzambi, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Vargas’ın sol çizgiden ceza alanına çevirdiği topu ağlara gönderen İsviçreli futbolcu, kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmada goller şöyle sıralandı:

74. dakika: Manzambi, İsviçre’yi 1-0 öne geçirdi.

84. dakika: Vargas, farkı ikiye çıkardı.

90. dakika: Manzambi, skoru 3-0 yaptı.

90+3. dakika: Mahmic, Bosna Hersek’in golünü attı.

90+7. dakika: Xhaka, penaltıdan maçın sonucunu belirledi.

5 /6 Son sözü Xhaka söyledi

Bosna Hersek, 90+3. dakikada farkı ikiye indirdi. Kullanılan kornerin ardından İsviçre kalecisi Gregor Kobel’in uzaklaştırmak istediği top ceza yayının gerisindeki Mahmic’in önünde kaldı. Mahmic’in vuruşuyla skor 3-1 oldu.

Uzatma bölümünde Memic’in ceza alanında Djibril Sow’a müdahalesinin ardından İsviçre penaltı kazandı. Granit Xhaka, penaltı vuruşunu gole çevirerek karşılaşmanın skorunu 4-1 olarak belirledi.