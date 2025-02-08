Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Burak Yılmaz, transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin tecrübeli ismini gündemine aldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'nın başına geçen Burak Yılmaz, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'dan sonra Kasımpaşa da Cenk Tosun'a talip oldu.
Takvim'in haberine göre teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı İstanbul kulübünün transferi bitirmek için çok ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
33 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği ancak alınacak karara göre de hareket edeceği aktarıldı.
Cenk Tosun sarı-lacivertlilerde 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 kez de asist yaptı.