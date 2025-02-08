Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde büyük sürpriz

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde büyük sürpriz

15:528/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Burak Yılmaz, transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin tecrübeli ismini gündemine aldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'nın başına geçen Burak Yılmaz, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'dan sonra Kasımpaşa da Cenk Tosun'a talip oldu.

Takvim'in haberine göre teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı İstanbul kulübünün transferi bitirmek için çok ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

33 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği ancak alınacak karara göre de hareket edeceği aktarıldı.

Cenk Tosun sarı-lacivertlilerde 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 kez de asist yaptı.

#Fenerbahçe
#Burak Yılmaz
#Cenk Tosun
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME EKRANI 8 ŞUBAT (4A-4B-4C): SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak?