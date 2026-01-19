Sörloth defteri ‘takasla’ yeniden açılıyor: Atletico Madrid Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın yeniden Sörloth için devreye girdiği, Atletico Madrid’in de Fenerbahçe’den bir yıldızı istediği iddia edildi.

1 /8 Fenerbahçe’de Atletico Madrid ile yapılan görüşmeler sonrasında Sörloth defteri kapanmıştı.

2 /8 Fakat bugün çıkan haberler sonrasında bu defterin yeniden açıldığı öğrenildi.

3 /8 Daha önce İspanyol ekibinin, Asensio’yu istediği ve Sörloth transferi için takas + para formülünün konuşulduğu iddia edilmişti.

4 /8 Fakat Fenerbahçe Asensio’yu satılamaz olarak gördüğü için bu teklif masadan kalkmıştı.

5 /8 Yaşanan son gelişmelerin ardından Atletico Madrid’in Fenerbahçe’den başka bir oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

6 /8 Sport Mediaset’in haberine göre; Atletico Madrid, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown’u kadrosuna katmak istiyor.

7 /8 Ayrıca İspanyol basınında da yer alan haberlerde, Atletico’nun, takas + para teklifine de sıcak bakabileceği iddia edildi.