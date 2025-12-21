Yeni Şafak
Southampton'lı futbolcular Frank Lampard’ın üzerine yürüdü: Saha savaş alanına döndü!

11:2721/12/2025, الأحد
G: 21/12/2025, الأحد
İngiltere'de Southampton ile Coventry City arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. Coventry Menajeri Frank Lampard ile Southamptonlı futbolcular arasında yaşanan sözlü tartışma, fiziksel müdahale eşiğine geldi.

İngiltere Championship'te dün akşam lider Coventry City'yi konuk eden Southampton, sahasında 1-1 berabere kaldı.


Coventry City Menajeri Frank Lampard ile Southamptonlı futbolcular arasında çıkan tartışma, saha içinde itiş kakışa dönüştü ve ortalık adeta savaş alanına döndü.


Maçın ilk yarısında Coventry, Ephron Mason-Clark'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton'un umutları, Coventry'li Jay Dasilva'nın 46. dakikada Welington'a yaptığı tehlikeli müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesiyle arttı.


10 kişi kalan Coventry'ye karşı baskıyı artıran ev sahibi ekip, 56. dakikada Nathan Wood'un kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.


Coventry, kalan dakikalarda dirençli bir savunma sergileyerek puanla ayrılmayı başardı ve ligdeki liderliğini korudu. Ancak maç bitiminde gerilim patlak verdi. 

Southampton taraftarları, maç boyunca Lampard'a ağır tezahüratlar ve

hakaretler yöneltmişti.


Bitiş düdüğünün ardından duygularına yenilen Frank Lampard, sahaya girerek Southampton taraftarlarına alaycı bir şekilde başparmak işareti yaptı ve jestlerde bulundu. Bu hareket, Southamptonlu oyuncuları kızdırdı.


Özellikle Leo Scienza, Welington ve Taylor Harwood-Bellis gibi oyuncular Lampard'ın üzerine yürüyerek tartışmaya girdi. Kısa sürede her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi de karışınca saha içinde büyük bir itiş kakış yaşandı.


Oyuncular birbirini iterken, bazıları yere düştü ve hakemler ile güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı.


