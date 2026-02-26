Yeni Şafak
Süper bilgisayar Fenerbahçe için kararını verdi! Nottingham maçı öncesi olay yaratan tahmin

12:4626/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0’ın rövanşında Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Dünyaca ünlü veri şirketi Opta, sarı-lacivertlilerin tur şansını hesapladı. İşte o ihtimaller…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'a konuk olacak. 


Kadıköy'deki ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertlileri İngiltere'de zorlu bir karşılaşma bekliyor. 

Opta, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçına dair yaptığı analizde takımların tur şansını hesapladı.

Opta'nın süper bilgisayarı Fenerbahçe'nin maçı kazanmasına yüzde 20 ihtimal verdi. Nottingham Forest'ın oranı yüzde 58.2 olurken beraberlik olasılığı ise yüzde 21.8 olarak belirlendi. 


Fenerbahçe'nin son 16'ya kalma ihtimali ise yüzde 1.2 olarak değerlendirildi. Süper bilgisayar, Nottingham Forest'ın yüzde 98.8 ihtimalle Fenerbahçe'yi elemesini bekliyor.

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Nottingham Forest
