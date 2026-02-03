Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig devi için geldi: Yeni transferi taraftar karşılamadı

Süper Lig devi için geldi: Yeni transferi taraftar karşılamadı

17:273/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ın yeni transferi Junior Olaitan, İstanbul'a geldi. Genç oyuncunun havalimanındaki yalnız görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Göztepe’nin 23 yaşındaki futbolcusu Junior Olaitan, İstanbul’a geldi.

Beninli oyuncu, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nden giriş yaptı.

Olaitan’ı havalimanında herhangi bir taraftar grubunun karşılamaması dikkat çekti. Genç futbolcu yalnızca kulüp çalışanları tarafından karşılandı. Oyuncunun havalimanındaki yalnız görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Junior Olaitan, kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

#Beşiktaş
#Olaitan
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. dönem ortak sınav örnek konu-soru dağılım tabloları yayımlandı