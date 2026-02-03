Süper Lig devi için geldi: Yeni transferi taraftar karşılamadı

Beşiktaş’ın yeni transferi Junior Olaitan, İstanbul'a geldi. Genç oyuncunun havalimanındaki yalnız görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Göztepe’nin 23 yaşındaki futbolcusu Junior Olaitan, İstanbul’a geldi.
Beninli oyuncu, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nden giriş yaptı.
Olaitan’ı havalimanında herhangi bir taraftar grubunun karşılamaması dikkat çekti. Genç futbolcu yalnızca kulüp çalışanları tarafından karşılandı. Oyuncunun havalimanındaki yalnız görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Junior Olaitan, kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.