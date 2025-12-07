Süper Lig devi için Salah iddiası: Mesaj gönderdi

Liverpool’da yedek kalmaktan memnun olmadığını söyleyen Mohamed Salah’ın ayrılığa göz kırpması, Galatasaray cephesinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların Mısırlı yıldızla yeniden temasa geçtiğini iddia etti.
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın yedek kalmaktan şikayet edip takımdan ayrılabileceğini söylemesi, Avrupa’da olduğu kadar Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı.
Bu gelişmenin ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Sportz’daki yazısında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı.
Çelikler, Galatasaray’ın Salah’a olan ilgisinin yeni olmadığını belirterek şu bilgileri paylaştı:
"Salah’ın Liverpool’dan ayrılacağı beklentiye dönüşmüş durumda. ‘Yolu Türkiye’ye düşer mi?’ diye konuşuluyor. Aslında Galatasaray, mayıs ayında da Salah’la temas kurmuş; Mısırlı yıldız teşekkür edip geri çevirmişti. Özellikle Liverpool’un İstanbul’daki maçından bu yana Salah’ın Galatasaray’a sempati duyduğu biliniyor. Tribün atmosferine hayran kalıp bu düşüncesini İlkay Gündoğan’a söylemiş. Maç sonrası da Leroy Sane ile konuşmuş ve İstanbul hakkındaki olumlu yorumları onu etkilemiş."
Çelikler, Galatasaray’ın son günlerde Salah’a yeniden mesaj gönderdiğini belirterek,
"Dün gece Liverpool ile ipler kopma noktasına gelmeden önce Galatasaray, Salah’ın kulağına 'Seni hala istiyoruz' diye fısıldadı. Yani ocak ayında bile bir hamle gelebilir" ifadelerini kullandı.
Transferin gerçekleşebilmesi için bonservis bedeli, oyuncunun olası Arabistan tercihleri ve Mauro Icardi’nin geleceği gibi önemli kriterler bulunduğunu aktaran Serdar Ali Çelikler, bu transferin Dursun Özbek’in en büyük hayallerinden biri olduğunu da söyledi.
Çelikler, Mısırlı yıldızın transferi için, "Ocakta olur mu olmaz mı göreceğiz; ancak gelen istihbarat, Galatasaray cephesinde sıcaklığın arttığı yönünde" dedi.