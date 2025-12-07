Süper Lig devi için Salah iddiası: Mesaj gönderdi

Çelikler, Galatasaray’ın Salah’a olan ilgisinin yeni olmadığını belirterek şu bilgileri paylaştı:





"Salah’ın Liverpool’dan ayrılacağı beklentiye dönüşmüş durumda. ‘Yolu Türkiye’ye düşer mi?’ diye konuşuluyor. Aslında Galatasaray, mayıs ayında da Salah’la temas kurmuş; Mısırlı yıldız teşekkür edip geri çevirmişti. Özellikle Liverpool’un İstanbul’daki maçından bu yana Salah’ın Galatasaray’a sempati duyduğu biliniyor. Tribün atmosferine hayran kalıp bu düşüncesini İlkay Gündoğan’a söylemiş. Maç sonrası da Leroy Sane ile konuşmuş ve İstanbul hakkındaki olumlu yorumları onu etkilemiş."