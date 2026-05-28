Süper Lig devi Kim Min Jae ile görüşmelere başladı: İstediği maaş ortaya çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae’nin yolu yeniden Süper Lig’e düşebilir. 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler resmen başlarken, Kim Min Jae’nin istediği maaş da ortaya çıktı.
Fenerbahçe, eski savunma oyuncusu Kim Min-jae için transfer çalışmalarını sürdürüyor. TRT Spor’un haberine göre görüşmelerde dikkat çeken rakamlar gündeme geldi.
Haberde yer alan bilgilere göre Kim Min-Jae, Bayern Münih’ten yıllık net 9 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe yönetimi ile oyuncunun temsilcisi arasında yapılan toplantıda ise 12 milyon euro maaş + bonuslar konuşulduğu belirtildi.
Başkanlar arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedelinin yaklaşık 25 milyon euro olduğu ifade edildi.
2021 yılında BJ Guoan’dan 3 mliyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Kim Min Jae, sezon sonunda ise 19 milyon euroya Napoli’ye ardından 50 milyon euroya Bayern Münih’e gitmişti.